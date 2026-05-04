Una bottiglia di plastica piena di benzina e una catena con lucchetto avvolta sul cancello sono stati ritrovati davanti al cantiere allestito per il recupero dell’ex mattatoio a Santa Elisabetta. Dopo il ritrovamento il titolare dell’impresa che si sta occupando dei lavori ha formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, ai carabinieri della Stazione cittadina.

E’ successo nei giorni scorsi. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta sulla grave intimidazione. E i militari sin da subito hanno avviato le indagini per cercare di identificare chi ha lasciato l’inquietante avvertimento.

La bottiglia contenente liquido infiammabile e la catena con lucchetto sono stati sequestrati e già inviate al reparto scientifico per essere sottoposte ad analisi, e verificare l’eventuale presenza di impronte digitali.

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