Inchiesta sulla depurazione acque reflue. Patronaggio udito dalla commissione parlamentare

“La Commissione parlamentare di inchiesta sulle attivita’ illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati la prossima settimana svolgera’ le seguenti audizioni nell’ambito dell’inchiesta sulla depurazione delle acque reflue in Sicilia: mercoledi’ 13 gennaio alle 14 procuratore della Repubblica presso il tribunale di Agrigento, Luigi Patronaggio; a seguire procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Trapani, Maurizio Agnello. Gli auditi saranno collegati in videoconferenza Le audizioni saranno trasmesse in streaming sulla webTv della Camera dei deputati: https://webtv.camera.it/home”. Lo comunica l’ufficio stampa.