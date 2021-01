Amina ed Allegra, conosciamo Miss Agrigento e Miss Sorriso (VIDEO)

Ecco Miss Agrigento, si chiude il concorso al tempo del Covid (VIDEO)

Hanno le idee chiare Amina Castellana e Allegra Sorrentino, rispettivamente “Miss Agrigento 2020” e “Miss Sorriso 2020”. Studiare prima di tutto.

Amina, con 265 voti, si aggiudica il titolo di “Miss Agrigento 2020”.

Amina è una ragazza di 19 anni residente a Racalmuto, è arrivata a 12 anni in Italia dall’Ukraina, studia amministrazione e marketing. Pratica la Pallavolo a livello agonistico e per tanti anni ha praticato la ginnastica artistica. Ama i film dell’orrore e i triller, in TV segue i talent show e legge i classici della letteratura russa. Otre a studiare in questo periodo fa attività fisica e le piace rilassarsi con il Make up. Si descrive come una ragazza determinata, allegra e vicina ai bisogni del prossimo. Vuole laurearsi e sfilare sulle passerelle della moda. Soddisfatta per il risultato raggiunto anche l’agrigentina Allegra Sorrentino che si è aggiudicata la fascia di miss sorriso, al terzo posto ancora un’agrigentina, Sofia Vella.Si chiude così la lunga, faticosa e memorabile kermesse che ha visto ben 16 ragazze partecipare alla fase finale fortemente condizionata dal Covid-19 che di fatto ne ha dettato i ritmi. Gli organizzatori sono molto soddisfatti per il lavoro svolto e stanno già lavorando per la prossima edizione che si spera possa svolgersi in un clima di maggiore tranquillità, sul sito www.missagrigento.it è già attivo il modulo di iscrizione per il 2021.