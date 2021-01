CORONAVIRUS: PROPOSTA TASK FORCE, IN SICILIA NEGOZI APERTI DALLE 10.30

In Siciliaaperture diversificate di scuole e negozi. Dalle 8,30 alle 10,30 saranno aperte le scuole, dalle 10,30 in poi tocchera’ agli esercizi commerciali. Ad avanzare la proposta la task force di esperti creata in seno all’assessorato regionale all’Istruzione guidato da Adelfio Elio Cardinale. “In questo modo – spiega all’Italpress il presidente della task force a margine della riunione di questa mattina che ha visto riunirsi i rappresentanti della scuola e delle istituzioni siciliani – si alleggerira’ la pressione sui trasporti. La scuola ogni mattina porta nelle strade, fra studenti e docenti almeno 20 milioni di persone in tutta Italia. La nostra proposta per evitare l’affollamento e’ di modulare meglio ed implementare i servizi di trasporto, con orari scaglionati per le scuole e per i negozi”. (ITALPRESS)