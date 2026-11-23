Piena chiarezza sullo stato dei lavori del nuovo adduttore e sulle cause dei continui disagi idrici. È quanto chiede il Comune di Agrigento ad Aica per fare luce sulla situazione di contrada Zingarello, dove i residenti denunciano da tempo gravi difficoltà nell’approvvigionamento d’acqua. Su indicazione del sindaco Michele Sodano, l’assessore Giuseppe Riccobene ha dato mandato agli uffici comunali di avviare con urgenza un’acquisizione documentale e di programmare un sopralluogo tecnico congiunto direttamente nell’area interessata dagli interventi.

I dubbi sul cantiere e le segnalazioni dei residenti. L’opera, secondo gli annunci iniziali, avrebbe dovuto risolvere definitivamente l’emergenza idrica già prima dell’estate. Tuttavia, la documentazione fotografica inviata dai residenti solleva seri interrogativi sulle modalità di esecuzione dei lavori: dalle immagini sembrerebbero mancare il letto di posa in sabbia e il rinfianco previsti dalle normative tecniche per questo tipo di condotte; il terminale della tubazione risulterebbe privo della cuffia protettiva e lasciato aperto per mesi, esposto a fango, detriti e animali; permane inoltre uno scavo che da quasi due anni restringe la carreggiata, impedendo il regolare transito nei due sensi di marcia.

Le richieste ad Aica e le parole del sindaco. Per verificare la regolarità dell’opera, Palazzo dei Giganti ha formalmente richiesto ad Aica una relazione dettagliata sullo stato dell’arte, gli elaborati progettuali e di cantiere, gli stati di avanzamento dei lavori, oltre ai nominativi del Rup, dei progettisti, della direzione lavori e dell’impresa esecutrice.

«I residenti di contrada Zingarello attendono da troppo tempo una risposta concreta a un bisogno essenziale. È nostro dovere verificare con la massima attenzione come vengono eseguiti i lavori del nuovo adduttore e per questo abbiamo chiesto ad Aica tutta la documentazione e un sopralluogo congiunto con i tecnici», dichiara il sindaco Michele Sodano. «Il Comune pretende trasparenza e rispetto delle regole a tutela dei cittadini. Seguiremo la vicenda con costanza fino a quando il servizio non sarà pienamente garantito».

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