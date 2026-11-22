Nuova svolta nell’inchiesta sulle presunte tangenti legate alle autorizzazioni ambientali in Sicilia. La Procura di Palermo ha impugnato l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari Giuseppa Zampino aveva rigettato l’applicazione di misure cautelari per altri indagati, presentando ricorso al tribunale del Riesame per tornare a chiedere gli arresti domiciliari. Nel mirino dei pubblici ministeri Eugenio Faletra, Alessandro Macaluso e Andrea Zoppi ci sono quattro imprenditori, una collaboratrice e un deputato regionale.

La richiesta di misura cautelare riguarda infatti l’imprenditore agrigentino Sergio Vella (della Seap Bio Energy), Mario Lupo (presidente della “Samot onlus”) e la sua collaboratrice Veruska Costanzo, Giuseppe Argirò e Marco Gentile Malacarne (rispettivamente ex amministratore delegato ed ex co-direttore generale della Cva, la Compagnia valdostana delle acque), oltre al deputato regionale Giuseppe Geremia Lombardo, nipote dell’ex governatore Raffaele Lombardo.

Per tutti loro il gip Zampino aveva respinto le richieste dell’accusa, non ravvisando la prova di un patto corruttivo. Ora la decisione spetterà ai giudici del tribunale della Libertà. L’indagine, esplosa all’inizio di ottobre, aveva già portato all’arresto (domiciliari) dell’ex vicepresidente della Regione siciliana Gaetano Armao, insieme all’avvocato Pierluigi Matta e all’imprenditore Luigi Zancla, presidente della Samo onlus.

L’inchiesta si basa su centinaia di intercettazioni telefoniche, telematiche e su riprese video effettuate dalle microspie della polizia. Secondo la ricostruzione dei magistrati palermitani, i filmati avrebbero immortalato presunti passaggi di denaro contante — in tranche fino a seimila euro — all’interno di un’autovettura tra lo stesso Armao e l’avvocato Matta.

L’ex numero due della giunta regionale è accusato di corruzione in concorso in relazione al suo ruolo di presidente della Cts, la Commissione tecnica specialistica della Regione deputata al rilascio delle autorizzazioni ambientali. Stando all’impianto accusatorio, l’avvocato Matta avrebbe agito da intermediario tra l’alto funzionario pubblico e gli imprenditori interessati a ottenere corsie preferenziali per le proprie pratiche.

Il sistema ipotizzato dagli inquirenti prevedeva il versamento di denaro sul conto corrente del legale per consulenze ritenute fittizie; successivamente, il professionista avrebbe prelevato i contanti per consegnarli fisicamente ad Armao.

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