Nelle giornate dall’8 al 18 luglio, oltre 11.500 ballerini provenienti da ogni parte del mondo si sono sfidati al Dance World Cup, svoltosi a Dublino presso la 3Arena.

Il Dance World Cup è un concorso internazionale nato in Germania nel 1983, al quale ogni anno partecipano oltre 120.000 ballerini, di età compresa tra i 4 e i 25 anni, con l’obiettivo di conquistare la qualificazione alle finali mondiali attraverso le selezioni nazionali. La competizione abbraccia tutte le principali discipline della danza: dalla classica alla contemporanea, dalla moderna all’hip hop, passando per il musical e le danze di carattere.

Anche quest’anno le allieve dell’Addis, diretta dalla maestra Silvana Tabbone, hanno conquistato la qualificazione con tutte le coreografie presentate lo scorso marzo alle selezioni nazionali di Bergamo, entrando così a far parte del Team Italia 2026.

Le giovani ballerine hanno ottenuto risultati di assoluto prestigio nella finale mondiale:

4º posto su 42 partecipanti con “Love or Lust” , categoria Hip Hop, interpretata da Giulia Canicattì , con coreografia di Valeria Costanza ;

con , categoria Hip Hop, interpretata da , con coreografia di ; 11º posto su 40 con “Let Me Rock” , duo Hip Hop composto da Matilde Mirabelli e Cristina La Porta , coreografia di Valeria Costanza ;

con , duo Hip Hop composto da e , coreografia di ; 11º posto su 37 con “Desert Bloom” , categoria Contemporary Large Group, coreografia di Luca Barbagallo ;

con , categoria Contemporary Large Group, coreografia di ; 15º posto su 40 con “All I Know”, categoria Hip Hop Large Group, coreografia di Valeria Costanza.

Ottimi piazzamenti anche per le esibizioni delle soliste Matilde Mirabelli, Giulia Canicattì e Lucrezia Crapanzano, oltre al trio formato da Demetra Dani, Grazia Bracco e Giulia Canicattì, che si sono distinte nelle categorie contemporaneo, modern e hip hop.

Le atlete dell’Addis che hanno rappresentato il Team Italia 2026 sono: Alice Farruggia, Sofia Modica Amore, Giulia Canicattì, Demetra Dani, Matilde Mirabelli, Cristina La Porta, Giulia Barba, Lucrezia Crapanzano, Aurora Di Pumpo, Grazia Bracco, Claudia Vullo, Angela Di Matteo, Elena Sanfilippo e Ilaria Cassaro.

La partecipazione a un evento di tale prestigio rappresenta un’importante occasione di crescita artistica e professionale per le giovani danzatrici dell’Addis. I risultati ottenuti confermano ancora una volta l’elevato livello tecnico della scuola diretta dalla maestra Silvana Tabbone, ormai riconosciuta come una delle realtà coreutiche più qualificate e competitive della Sicilia e, sempre più, dell’intero panorama nazionale.

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