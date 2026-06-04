Il Palacongressi di Agrigento, gremito in ogni ordine di posto, ha accolto, lo scorso 2 giugno, il saggio spettacolo di danza classica e moderna 2026 dell’A.S.D. Arte e Danza diretta da Elena Alongi, regalando al pubblico un viaggio emozionante dentro la magia senza tempo di Coppélia. Un successo di partecipazione e di applausi che conferma, ancora una volta, la qualità artistica e formativa della scuola. La serata si è aperta con il saluto collettivo degli allievi, momento simbolico che celebra un anno di studio, disciplina, crescita e passione condivisa.

A seguire, il pubblico è stato accompagnato in un percorso narrativo e coreografico ispirato alla celebre fiaba di Coppélia: un mondo fatto di colori, musica, mistero e fantasia, dove bambole meccaniche, automi danzanti e personaggi incantati hanno preso vita grazie al talento dei giovani ballerini. Al centro del racconto, la storia di Swanilda, del dottor Coppélius e della misteriosa Coppélia, interpretata con freschezza e sensibilità dagli allievi, capaci di restituire al pubblico l’incanto di una fiaba che attraversa generazioni e che incontra il presente.

La storia della bambola perfetta, del suo mistero e della curiosità di Swanilda diventa un invito per i giovani a non fermarsi alle apparenze, a cercare la verità oltre ciò che sembra immobile, a credere che la vita, come la danza, si accenda solo quando cisi mette in gioco. Nel laboratorio del dottor Coppélius, dove oggetti inanimati sembrano prendere vita, i ragazzi ritrovano un messaggio attualissimo: la creatività è la forza che trasforma, che anima ciò che èfermo, che rende possibile ciò che sembra impossibile. E Swanilda, con ilsuo coraggio e la sua ironia, ricorda a tutti che la curiosità, la determinazione e la capacità di sorridere anche davanti alle difficoltà sono strumenti preziosi per crescere.

Un insegnamento che Arte e Danza porta avanti ogni giorno: educare i giovani a muoversi nel mondo con disciplina, sensibilità, immaginazione e fiducia nelle proprie possibilità. Lo spettacolo si è concluso con una grande festa in scena, tra colori, sorrisi e un lungo applauso del pubblico, che ha premiato l’impegno degli allievi e la professionalità dell’intero staff. Al termine del saggio, l’allieva Gaia Sardella, interprete del ruolo di Coppélia, si è esibita nel suo emozionante pas d’adieux, suggellando con grazia e maturità artistica un importante percorso di studio.

In riconoscimento dell’impegno, della dedizione e delle qualità artistiche dimostrate nel corso degli anni, le è stato conferito il diploma di merito artistico e coreutico, quale attestazione del cammino intrapreso e dei traguardi raggiunti nell’arte della danza.

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