Quando l’acqua pubblica non basta, nascono i sistemi paralleli

L’inchiesta della Procura di Agrigento non racconta soltanto una vicenda giudiziaria. Racconta soprattutto il fallimento di un sistema.

Per mesi, in molte città della provincia, l’acqua è diventata un bene prezioso. Rubinetti a secco per giorni, turnazioni sempre più lunghe, famiglie costrette a fare scorte e attività economiche alle prese con una situazione spesso insostenibile. In questo scenario si è sviluppato un mercato parallelo che ha finito per assumere un ruolo sempre più centrale nella vita quotidiana di migliaia di cittadini.

Le autobotti private sono diventate una necessità. Per molti non una scelta, ma l’unica alternativa possibile. Quando il servizio pubblico non riesce a garantire una fornitura regolare, inevitabilmente si crea uno spazio che altri soggetti sono pronti ad occupare.

È proprio questo il dato più inquietante che emerge dalla vicenda. Non tanto e non solo le eventuali responsabilità che saranno accertate dalla magistratura, quanto il contesto che ha reso possibile tutto questo.

Nel decreto si descrive una realtà nella quale l’approvvigionamento idrico privato avrebbe assunto dimensioni tali da richiedere monitoraggi, telecamere, GPS e attività investigative protratte nel tempo. Un quadro che dimostra quanto il fenomeno fosse radicato e diffuso.

La domanda che la politica e le istituzioni dovrebbero porsi è semplice: come si è arrivati a questo punto?

Perché una provincia che da anni convive con l’emergenza idrica continua a rincorrere le crisi invece di prevenirle? Perché migliaia di cittadini si sono ritrovati a dipendere da sistemi alternativi per ottenere un bene essenziale come l’acqua?

L’inchiesta giudiziaria farà il suo corso e accerterà eventuali responsabilità individuali. Ma esiste una responsabilità collettiva che non può essere ignorata: quella di non essere riusciti a garantire un servizio pubblico efficiente, continuo e affidabile.

Quando l’acqua arriva regolarmente nelle case, nessuno cerca alternative. Quando invece manca, si aprono spazi che favoriscono interessi economici, speculazioni e zone grigie.

Ecco perché questa vicenda dovrebbe essere letta non soltanto come una pagina di cronaca giudiziaria, ma come l’ennesimo campanello d’allarme sulla fragilità del sistema idrico agrigentino. Un sistema che continua a produrre emergenze, sfiducia e dipendenza da soluzioni straordinarie.

La vera sfida non sarà soltanto accertare cosa sia accaduto. Sarà fare in modo che i cittadini non debbano più vivere con la paura di restare senz’acqua e con la necessità di rivolgersi a un mercato parallelo per ottenere ciò che dovrebbe essere garantito come un diritto fondamentale.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp