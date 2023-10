Un incendio, le cui origini sono da accertare, è scoppiato sul caicco Turkuaz, a Lampedusa. Le fiamme hanno avvolto l’imbarcazione, in legno di mogano, di 90 piedi, mentre si trovava in navigazione per il giro dell’isola, sulla costa nord. Portate subito in salvo le 37 persone a bordo, quasi tutti turisti. Gli imprenditori proprietari de caicco non si spiegano l’accaduto. La Capitaneria di porto ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco che hanno raggiunto il caicco con una loro motovedetta ed hanno spento il rogo.