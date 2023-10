Seconda sconfitta consecutiva tra le mura amiche per l’Akragas, anche se ancora una volta non mancano le attenuanti, a cominciare dalle assenze contro un avversario molto solido. La squadra ha dimostrato impegno nel cercare di reagire dopo essere stata in svantaggio di due gol, ma ci sono margini di miglioramento per alcuni giocatori al fine di contribuire a una performance complessiva più solida. Come di consueto, ecco la pagella della squadra di casa.

Sorrentino (5,5): Ha fatto una partita discreta, ma potrebbe migliorare la sua prestazione nei prossimi match.

Baio (5,5): Ha avuto una prestazione nella media, ma potrebbe contribuire di più alla squadra.

Pantano (5,5): Non ha avuto un impatto significativo sulla partita prima di essere sostituito.

Cipolla (6): Ha giocato in modo solido e ha contribuito alla difesa della squadra.

Rechichi (6): Ha avuto qualche difficoltà in campo e potrebbe migliorare la sua performance.

Sanseverino (5,5): Ha giocato in modo decente ma potrebbe essere più incisivo.

Scozzari (6): Ha avuto una prestazione decente e ha contribuito al gioco della squadra.

Grillo (6,5): Ha fatto bene e ha dimostrato abilità in campo.

Rea: Non è stato giudicato nella partita (46′ Marrale).

Di Mauro (7): Uno dei migliori in campo, ha segnato un gol e ha dimostrato grande impegno.

Trombino (5): Ha avuto una prestazione al di sotto delle aspettative e potrebbe migliorare nel prossimo match.

Coppa sembra avere alcune difficoltà quando si gioca in casa, e la squadra ha subito gol su azioni di ripartenza. Tuttavia, dopo essere andati in svantaggio di due gol, la squadra ha mostrato reazione e volontà di rimontare. C'è tempo per migliorare anche se il terreno di gioco penalizza molto.

Foto Nino Piraneo