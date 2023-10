Canicattì-Trapani 1-3

La squadra del presidente Antonini non conosce ostacoli, allo stadio Saraceno di Ravanusa, casa del Canicattì, ottiene la sesta vittoria su sei partite disputate. Alla formazione di casa non bastano le parate di Scuffia e la rete del momentaneo pareggio di Meneses. La partita è stata piena di emozioni e colpi di scena, e il risultato finale ha visto i granata imporsi per 3-1. La sfida si accende tra il 13’ e il 17’ del primo tempo, ma ci pensa Scuffia a compiere una prodezza su una conclusione ravvicinata. Al 27’ l’estremo difensore non può nulla sulla prodezza di Cocco che con un calcio di punizione dal limite trova il sette. Il Canicattì ha cercato di rispondere con un tentativo di Meneses che ha colpito la traversa, ma il Trapani è rimasto saldamente in vantaggio fino alla fine del primo tempo. La seconda metà della partita è ancora più vibrante. Il Canicattì ha pareggiato il punteggio al 58′ con un colpo di testa ancora di Meneses, che ha segnato il suo primo gol della stagione. A questo punto è Samake a lungo inseguito nel mercato estivo a salire in cattedra. L’ex Licata, Arezzo e Vibonese approfitta di una indecisione di Scuffia, che è uscito a vuoto, e al 65′ riporta avanti i suoi. La partita dei biancorossi si complica con l’espulsione di Tedesco del Canicattì per doppio cartellino giallo. Il Trapani approfitta di questa situazione e affonda il colpo di grazia con un altro gol di Samake all’89’, portando il punteggio finale sul 3-1. La partita è stata caratterizzata anche da alcune ammonizioni, tra cui Cocco, Kragl e Ba per il Trapani, e Sidibe, Viglianisi e Tedesco per il Canicattì. Con questa vittoria il Trapani continua il suo cammino verso la testa della classifica al netto di sei partite disputate su sette giornate giocate. La squadra ha dimostrato grande determinazione e qualità di gioco, confermando la sua posizione in testa alla classifica. Gli appassionati dei granata possono sicuramente essere entusiasti dei risultati finora ottenuti e sperare in una stagione di successo. Il Canicattì, rimane a 11 punti.

IL TABELLINO:

CANICATTÌ (3-5-2): Scuffia; Amenta, Raimondi, Loza; Gambicchia (71′ Catania), Viglianisi, Sidibe (71′ Salvia), Tempesta (83′ Scopelliti),Tedesco; Bonilla, Meneses. A disp.: Cabriglia, Petrucci, Camara, Messina, Diaz, Tavella. All. Pidatella.

TRAPANI (4-3-2-1): Ujkaj; Pino, Cristini, Sabatino, Guerriero (84′ Morleo), Acquadro, Ba, Sbrissa (62′ Balla); Kragl (85′ Mascari), Gagliardi (75′ Crimi); Cocco (57′ Samake). A disp.: Tartaro, Sparandeo, Redondi, Pipitone. All. Torrisi.

ARBITRO: Aronne di Roma (Brizzi-Raccanello).

MARCATORI: 27′ Cocco, 58′ Meneses, 65′ e 89′ Samake,

NOTE: Ammoniti: Sidibe, Cocco, Viglianisi, Kragl, Tedesco, Ba. Espulso al 92′ Tedesco per doppio giallo.