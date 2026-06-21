Dopo i tre furti in altrettante aziende denunciati a metà settimana, i ladri sono tornati a colpire nella zona industriale di Agrigento, in territorio di Aragona. Rubati 2.500 chili di cavi elettrici in rame dell’intera linea elettrica dello stabile utilizzato come deposito da una società che si occupa di costruzioni. L’ammontare del danno è stato quantificato a ben 50.000 euro.

Dopo l’amara scoperta il proprietario, un quarantenne di Favara, ha formalizzato la denuncia contro ignoti per furto, ai carabinieri della Stazione di Aragona. I predatori dell’oro rosso sono entrati in azione durante le ore notturne, riuscendo a intrufolarsi nell’area recintata dopo avere rotto il cancello d’ingresso. I carabinieri hanno provveduto a raccogliere elementi utili alle indagini. A facilitare il colpo l’oscurità, e soprattutto la zona attorno all’impianto, praticamente, deserta nelle ore notturne.

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