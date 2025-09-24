AGRIGENTO – Hanno cercato di mettere a segno un colpo nella gioielleria “Cipolla”, in via Cesare Battisti, a pochi passi da via Atenea, ma la pronta reazione del titolare le ha costrette a fuggire.

Protagoniste due donne, con il volto parzialmente travisato – probabilmente da parrucche – che intorno alle 18:30 si sono presentate nell’attività commerciale tentando di impossessarsi di gioielli e preziosi. Un tentativo maldestro, finito con un nulla di fatto.

Subito dopo l’allarme lanciato al numero unico dell’emergenze, sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Questura. Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per risalire all’identità delle due malviventi. I rilievi tecnici sono stati affidati alla squadra sopralluoghi della Polizia Scientifica.

Preoccupa l’escalation di criminalità che negli ultimi anni ha interessato il capoluogo, un tempo non certo abituato a episodi di questo tipo. Agrigento resta una città con mille problemi, ma fino a poco tempo fa il suo centro storico era considerato relativamente esente dalla microcriminalità.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp