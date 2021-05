in fiamme la tenda della Protezione Civile, utilizzata per le procedure sulle vaccinazioni, nell’area dell’ospedale di Sciacca.

Scattato l’allarme sul posto intervenuti i poliziotti del Commissariato di polizia di Sciacca, e la Scientifica per approfondire le cause che, da un primo esame, non sarebbero accidentali.

Oggi l’orario di inizio della somministrazione delle dosi ha subito un ritardo per consentire agli investigatori di effettuare le prime indagini. Poi l’attività è ripresa.