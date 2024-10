Sono ancora in corso di accertamento le cause dell’incendio, che ieri notte, ha completamente carbonizzato un’imbarcazione di circa sei metri, di proprietà di un pescatore trentanovenne, all’interno del porto di Marianello a Licata. I carabinieri della locale Compagnia, unitamente al personale della Guardia costiera, stanno cercando di capire come potrebbe incendiarsi da sola una barca. Diverse le ipotesi investigative seguite.

L’allarme è stato lanciato poco dopo l’una della notte da un passante, che ha visto fiamme alte e fumo. Immediatamente sono stati fatti intervenire i vigili del fuoco del locale distaccamento. Una volta terminata l’opera di spegnimento sono entrati in azione i militari dell’Arma, che unitamente ai pompieri hanno ispezionato l’area interessata. La Procura di Agrigento, notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo per fare piena luce sull’intera vicenda.