Ha aggredito la compagna. Ad evitare il peggio l’arrivo provvidenziale e tempestivo dei poliziotti della sezione Volanti della Questura. L’uomo è stato bloccato e deferito con l’accusa di maltrattamenti. Si tratta di un trentenne residente nella città dei Templi. La donna, di qualche anno più giovane, rimasta lievemente contusa, ha rinunciato alle cure ospedaliere.

Gli agenti hanno avviato l’iter del cosiddetto “Codice rosso”, che mira a tutelare le donne vittime di violenza. La brutta storia di maltrattamenti si è consumata, l’altra sera, in un’abitazione della località balneare di San Leone. L’intervento della polizia è scattato a seguito di una richiesta giunta al 112.

I poliziotti si sono immediatamente recati presso l’abitazione della vittima e hanno trovato l’individuo che, nonostante la presenza del personale in divisa, ha continuato ad agitarsi, per poi essere definitivamente bloccato e condotto in caserma per gli accertamenti del caso. Cosa abbia innescato l’alterco, poi trasformatosi in un’aggressione da parte del trentenne non è chiaro.