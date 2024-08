Paura, questa mattina, nei pressi di via Agrigento a Favara per una vecchia Lancia Y in marcia che ha preso fuoco. A bordo del veicolo vi erano mamma e figlia che, per fortuna, sono riuscite ad abbandonare l’abitacolo prima che le fiamme avvolgesse la piccola utilitaria. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, che si sono occupati dell’opera di spegnimento e i carabinieri della locale Tenenza per gli accertamenti di rito.