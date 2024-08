Santa Margherita di Belìce, 27 agosto 2024 – Con il Decreto Assessoriale n. 2495 del 22 agosto 2024, a firma dell’Assessore Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Elvira Amata, il Premio Letterario Giuseppe Tomasi di Lampedusa di Santa Margherita di Belìce, conosciuta come la “Città del Gattopardo”, è stato ufficialmente inserito nel “Calendario delle Manifestazioni di Grande Richiamo Turistico 2024-2025” della Regione Siciliana.

L’annuncio è stato dato dall’assessore comunale Deborah Ciaccio, che ha espresso grande soddisfazione per il riconoscimento ottenuto. “La richiesta è stata presentata dalla scrivente nel maggio 2023 in qualità di Presidente dell’Istituzione G. Tomasi di Lampedusa in carica”, ha dichiarato Ciaccio. “Il Premio Letterario Giuseppe Tomasi di Lampedusa rappresenta il fiore all’occhiello della Regione Siciliana, e questo importante riconoscimento va a valorizzare ulteriormente il nostro patrimonio turistico e culturale, dando lustro a un intero territorio.”

Il Premio Letterario, dedicato all’autore de “Il Gattopardo”, è diventato negli anni un evento di rilievo, attirando l’attenzione di appassionati di letteratura, studiosi e turisti da tutta Italia e non solo. L’inserimento nel calendario regionale delle manifestazioni di grande richiamo turistico sottolinea l’importanza culturale dell’evento e il suo contributo alla promozione della Sicilia come meta di interesse culturale e turistico.