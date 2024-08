Qualcuno ha tagliato 18 alberi di ulivo in un terreno di proprietà di un pensionato settantacinquenne di Aragona. Su quella che sembrerebbe una vera e propria intimidazione stanno indagando i carabinieri, ai quali l’uomo si è rivolto per sporgere denuncia. Il raid è stato messo a segno, l’altra notte, in viale Fontes Episcopi ad Aragona. I responsabili – difficile, anzi impossibile, pensare che abbia agito un delinquente solitario – si sono intrufolati nell’uliveto, ed hanno tagliato gli alberi, danneggiandole irrimediabilmente. Sulla vicenda la Procura ha aperto un fascicolo, al momento a carico di ignoti, per l’ipotesi di danneggiamento.