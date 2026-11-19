Attimi di apprensione nella serata di ieri nel centro cittadino di Agrigento a causa di un incendio che ha avvolto e devastato un motocarro Ape parcheggiato in via Acrone. Il mezzo, carico di diversi materiali, è stato completamente distrutto dalle fiamme. L’allarme è scattato intorno alle ore 20, quando alcuni passanti e residenti della zona hanno notato il fumo e il fuoco alzarsi dal veicolo in sosta, allertando immediatamente i soccorsi.

Sul posto sono giunte in pochi minuti le squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. I pompieri, idranti alla mano, hanno lavorato per domare il rogo ed evitare che le fiamme si propagassero ad altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze o agli edifici adiacenti. Presenti anche gli agenti della sezione Volanti della Questura, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a regolare la viabilità durante le operazioni di spegnimento.

Una volta bonificata la zona, sono stati avviati i primi rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto: le cause dell’incendio risultano al momento ancora in fase di accertamento.

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