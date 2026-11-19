Festa per il vicebrigadiere in congedo Biagino Iamartino, che ha celebrato il secolo di vita insieme ai rappresentanti della Guardia di Finanza e dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

Un secolo di vita, molti anni trascorsi in divisa e una lunga storia al servizio dello Stato. Biagino Iamartino, vicebrigadiere in congedo della Guardia di Finanza e decano delle Fiamme Gialle della provincia di Agrigento, ha festeggiato il suo centesimo compleanno il 18 novembre, circondato dall’affetto dei familiari e dei colleghi.

Per celebrare l’importante traguardo, la Compagnia della Guardia di Finanza di Sciacca e la locale sezione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (ANFI), di cui Iamartino è socio fondatore, hanno organizzato un momento di festa in suo onore.

Alla cerimonia hanno partecipato il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento, colonnello Gabriele Baron, il comandante della Compagnia di Sciacca, capitano Stefano Lupo, e una rappresentanza di militari. Presenti anche il presidente della sezione ANFI, Franco Zerilli, insieme ai componenti del direttivo e ai soci.

Nato nel 1926 a Guardiaregia, in provincia di Campobasso, Iamartino ha alle spalle una lunga carriera militare. Tra il 1947 e il 1948 ha prestato servizio nella Marina Militare, imbarcandosi anche sulla nave scuola Amerigo Vespucci.

Il 14 luglio 1949 è entrato nella Guardia di Finanza. Dopo aver frequentato la Scuola Nautica di Gaeta, ha prestato servizio nel contingente di mare del Corpo, operando ad Arbatax, in Sardegna, sull’isola di Ventotene e alla Squadra Porto di Napoli.

Successivamente è stato destinato al porto di Palermo, dove è rimasto fino al 1976, prima del trasferimento a Sciacca, città nella quale ha concluso la carriera con il grado di vicebrigadiere.

Visibilmente commosso per l’affetto ricevuto, Iamartino ha ringraziato i presenti, condividendo ricordi e aneddoti della sua lunga esperienza in uniforme. Un compleanno speciale che ha riunito diverse generazioni di finanzieri nel segno della memoria e del senso di appartenenza al Corpo.

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