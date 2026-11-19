Dalla Germania alla Nuova Zelanda, passando per Francia, Spagna, Argentina, Sudafrica e California. Al Palazzo del Teatro di Agrigento un viaggio tra vitigni e territori guidato dai vertici regionali dell’Associazione Italiana Sommelier.

Un viaggio intorno al mondo attraverso il vino, alla scoperta di territori, vitigni e tradizioni enologiche differenti. Si è svolto il 18 novembre, nella sala del Palazzo del Teatro di Agrigento, l’evento “Wine Match – Storie senza confini”, organizzato dalla delegazione AIS Agrigento-Caltanissetta.

Una serata di formazione e degustazione che ha accompagnato i partecipanti in un percorso attraverso otto vini provenienti da altrettante aree vitivinicole internazionali, mettendo a confronto caratteristiche, identità territoriali e differenti interpretazioni della produzione enologica.

A guidare l’incontro sono stati Francesco Baldacchino, presidente AIS Sicilia, e Maria Grazia Barbagallo, vicepresidente regionale e delegata AIS Catania, che hanno illustrato le peculiarità dei vini selezionati, approfondendo il rapporto tra vitigno, clima, territorio e tecniche di produzione.

Dall’Europa al resto del mondo: otto vini a confronto

Il percorso di degustazione ha preso il via dall’Europa, con quattro produzioni rappresentative di altrettante aree vitivinicole.

Dalla Mosella, in Germania, il Riesling, uno dei vitigni bianchi più rappresentativi della tradizione tedesca, apprezzato per freschezza, acidità e complessità aromatica. Dalla Slovenia, un vino ottenuto da Sauvignon Blanc e Friulano, espressione di una tradizione vitivinicola che condivide importanti affinità con quella del vicino Friuli.

Spazio poi al Pinot Nero della Borgogna, territorio francese di riferimento internazionale per questo vitigno, e al Tempranillo della Rioja, tra i protagonisti della produzione spagnola.

Il viaggio è proseguito oltre i confini europei, attraversando quattro realtà produttive molto diverse.

Dall’Argentina il Torrontés, vitigno bianco aromatico fortemente legato all’identità enologica del Paese sudamericano. Dalla Nuova Zelanda, un Sauvignon Blanc della regione di Marlborough, tra le aree che hanno contribuito ad affermare questo vitigno sui mercati internazionali.

Il Sudafrica è stato rappresentato dal Pinotage, varietà simbolo della viticoltura nazionale, mentre dalla California, negli Stati Uniti, è arrivato lo Zinfandel, uno dei vitigni più conosciuti della produzione americana.

Otto vini che hanno consentito di osservare come le caratteristiche di un vitigno possano esprimersi in maniera differente a seconda dell’ambiente di coltivazione, delle condizioni climatiche e delle scelte produttive.

Il vino come strumento di conoscenza

L’iniziativa ha rappresentato anche un momento di approfondimento culturale. Attraverso il confronto tra produzioni europee ed extraeuropee, i partecipanti hanno potuto esplorare le differenze tra le principali aree vitivinicole e comprendere quanto il territorio incida sull’identità di un vino.

La degustazione guidata ha alternato spiegazioni tecniche e analisi sensoriali, offrendo un percorso rivolto agli appassionati e a quanti desiderano approfondire la conoscenza del mondo enologico.

A fare da cornice all’appuntamento è stata la sala del Palazzo del Teatro, struttura ricettiva di Agrigento che ha ospitato i partecipanti in un ambiente dedicato all’incontro e alla formazione.

L’evento conferma l’attenzione dell’Associazione Italiana Sommelier verso la diffusione della cultura del vino attraverso iniziative che uniscono degustazione, conoscenza e confronto tra differenti tradizioni produttive. Un’attività che si inserisce nel più ampio impegno formativo dell’associazione sul territorio siciliano

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