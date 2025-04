Il siciliano Massimo Romagnoli, responsabile per gli Italiani nel Mondo di Alternativa Popolare parteciperà al congresso del Partito Popolare Europeo che si terrà a Valencia il 29 e 30 aprile, Sarà presente insieme al presidente di Alternativa Popolare, Paolo Alli.

«È un grande onore avere un esponente come Massimo Romagnoli rappresentare la Sicilia in un contesto così prestigioso – dice Alfonso Alaimo, coordinatore regionale di Alternativa Popolare Sicilia, nell’annunciare l’evento politico – Un riconoscimento per il lavoro svolto da Alternativa Popolare in Sicilia, che rafforza il nostro impegno verso una collaborazione internazionale più stretta».

«L’invito al congresso del Partito popolare europeo – conclude Alaimo – è un’importante testimonianza della fiducia e della considerazione che Alternativa Popolare sta ottenendo nel contesto europeo, sostenendo una visione comune per una politica europea più coesa e proattiva».

