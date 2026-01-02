Un incendio è divampato la sera sera del primo dell’anno all’interno di un’abitazione nel centro di Alessandria della Rocca, precisamente, in via Umberto. Non sono ancora chiare le cause che hanno innescato il rogo ma il proprietario di casa, un 65enne, è rimasto gravemente ferito in seguito alle pesanti ustioni riportate. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenute due squadre di Vigili del fuoco, il personale del 118, i vigili urbani e i carabinieri. È stato anche allertato l’elisoccorso. Un carabiniere, intervenuto per prestare soccorso, è rimasto lievemente ferito ed è stato trasferito in ospedale. Il 65enne a bordo di un’ambulanza è stato portato al presidio ospedaliero di Corleone e poi con elicottero trasferito al centro Grandi ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Ha riportato ustioni sul 60 per cento del corpo. Il quadro clinico è gravissimo.

“Non posso che esprimere il profondo turbamento e la grande preoccupazione per il grave incendio. Un evento che ha scosso l’intera comunità, soprattutto per le gravissime condizioni del proprietario dell’abitazione coinvolta. In momenti come questi il pensiero va innanzitutto alla persona colpita e ai suoi familiari. Quanto accaduto impone però anche una seria riflessione sul sistema dei soccorsi. Ieri sera è stato un momento di grande sconforto per tutti. Confido che verranno svolti i dovuti accertamenti da parte degli organi competenti per chiarire le cause dell’incendio e valutare ogni responsabilità. Come amministrazione, sentiamo il dovere di fare piena luce su quanto accaduto, affinché simili criticità non si ripetano e sia sempre garantita la sicurezza e l’assistenza immediata ai cittadini”, ha detto il sindaco di Alessandria della Rocca, Salvatore Mangione.

