Notte di San Silvestro, super lavoro al pronto soccorso di Agrigento

È stata una notte lunga e intensa quella di San Silvestro per il pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio. Tre giovani sono stati soccorsi per intossicazione da alcol, in un caso con il concreto rischio di coma etilico. Altre due persone, invece, hanno accusato malori dopo aver ingerito una quantità eccessiva di cibo.

Una donna di 35 anni si è presentata in ospedale con una ferita al braccio dopo essere stata morsa dal proprio cane di piccola taglia. Infine, due giovani sono rimasti feriti in due distinti incidenti stradali. Fortunatamente, tutti i pazienti sono stati dimessi o risultano in buone condizioni, e nessuno dei casi ha destato particolari preoccupazioni cliniche. Leggi anche: Non è festa per chi è in ospedale

