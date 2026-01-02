Ammonta ad oltre 270 mila euro il risarcimento pagato dall’Asp di Agrigento per due distinti casi di malasanità registratisi in provincia nel corso degli ultimi anni. Nel primo episodio è di 156 mila euro il danno pagato dall’azienda sanitaria provinciale per un evento avvenuto nel 2018 prima al pronto soccorso di Agrigento e in seguito all’ospedale Maggiore di Bologna.

Il tribunale del capoluogo emiliano ha accertato la responsabilità dei sanitari di entrambe le strutture disponendo il pagamento agli eredi della donna deceduta a fronte di una richiesta di quasi due milioni di euro. L’altra metà dell’importo dovuto, sempre di circa 156 mila euro, sarà pagato dall’Azienda sanitaria della città emiliana.

Un altro caso di malasanità, che addirittura risale al 2006, è stato risolto con un risarcimento del danno pari ad oltre 115mila euro per un caso di isterectomia. I genitori della donna si sono rivolti al tribunale che ha dato loro ragione nonostante una richiesta del danno di 1 milione 942 mila euro per lesioni colpose gravissime.

