Agrigento, ubriachi alla guida: denunciati due automobilisti

Nell’ambito del rafforzamento dei servizi finalizzati al contrasto alle cosiddette “stragi del sabato sera”, su indicazione del Compartimento polizia Stradale di Palermo e del questore di Agrigento Rosa Maria Iraci, a seguito del preoccupante andamento infortunistico dei primi giorni del 2020 in Italia, le pattuglie della polizia Stradale di Agrigento e dei dipendenti Distaccamenti accertavano che 2 conducenti, guidavano in guida in stato di ebbrezza alcolica.

In particolare, venivano deferiti alla locale Procura della Repubblica, durante i posti di controllo effettuati ad Agrigento: C.S.C., di 21 anni, residente a Riesi (con un valore 1,08 g/l.); e V.G., di 41 anni, residente a Favara (con un valore di 0,96 g/l.)

Nel corso degli specifici servizi in totale venivano accertate nel complesso 28 infrazioni al Codice della strada, ritirate 4 patenti di guida, e 2 carte di circolazione, decurtati 94 punti-patente, controllate 91 persone con etilometro e/o precursore.