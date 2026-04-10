Maxi scontro, questa mattina, tra le vie Petrarca e Passeggiata Archeologica nei pressi della Promenade ad Agrigento. Tre persone sono rimaste ferite nell’incidente stradale che ha coinvolto due Fiat Panda e una Hyundai.

I feriti con le ambulanze del 118 sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure del caso. Nessuno versa in pericolo di vita.

I poliziotti della sezione Volanti della Questura si sono occupati della viabilità, mentre gli agenti della polizia locale sono stati impegnati nei rilievi che serviranno a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

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