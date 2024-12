E’ stata inaugurata, all’interno della Villa Comunale di Realmonte, la Panchina Rossa. L’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Sabrina Lattuca, in collaborazione con il Cif di Realmonte, presieduto da Rosetta Coco, si è svolta alla presenza del vice presidente del Consiglio, Pasquale Valenti, del magistrato e socia Cif, Margherita Licata, del parroco don Fabio Maiorana e del consigliere comunale Assunta Infurna, delle socie ciffine e di numerosi cittadini. Per l’occasione le “Uncinettine realmontine”, hanno confezionato dei braccialetti all’uncinetto di colore rosso con un pendente a forma di sonaglio ed hanno consegnato al sindaco un mazzo di fiori realizzato all’uncinetto. Presenti anche gli alunni della Scuola dell’Infanzia del plesso Gabelli, dell’I. C.” Manzoni” di Realmonte , diretto dalla prof.ssa Paola Catanzaro, che hanno preparato cartelloni e disegni al termine di un lavoro di educazione e sensibilizzazione alla non Violenza sulle Donne.

L’inaugurazione, in programma lo scorso anno, fu rimandata a causa della prematura scomparsa dell’allora presidente del Consiglio Comunale, Felice Vaccaro. “Abbiamo inaugurato la Panchina rossa, collocata accanto alla sede del Comune – afferma il sindaco Sabrina Lattuca- che guarda verso il Mediterraneo, a simboleggiare tutte le donne che non ce l’hanno fatta, ma allo stesso tempo rappresenta la speranza di chi è qui e, continua a combattere per il raggiungimento di una parità di genere, traguardo ancora lontano. Ringrazio il Cif di Realmonte per aver proposto questa iniziativa realizzata, dopo un anno dalla presentazione del progetto, a causa della improvvisa dipartita di Felice Vaccaro, allora presidente del consiglio comunale. Inoltre, ringrazio le uncinettine che per l’occasione hanno preparato dei braccialetti ed un mazzo di fiori all’uncinetto”.

