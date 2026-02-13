Due persone sono rimaste ferite nello scoppio di una bombola del gas che si è verificato nella notte in un appartamento di via Carso lungo il Rettifilo Garibaldi a Licata. Si tratta di marito e moglie di 65 e 60 anni. I due coniugi con le ambulanze sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Non sono gravi.

Dopo lo scoppio della bombola si è sviluppato un incendio. Ad accorrere sono stati i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e i loro colleghi del Comando provinciale di Agrigento. I pompieri hanno spento le fiamme, occupandosi della messa in sicurezza dell’area interessata.

Sul posto le forze dell’ordine che si stanno occupando della ricostruzione dell’accaduto.

