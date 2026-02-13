Momenti di paura a Camastra, dove la pioggia e il forte vento hanno provocato il crollo di una casa disabitata in Corso Vittorio Veneto, in pieno centro cittadino. L’edificio, da tempo disabitato, è improvvisamente collassato, riversando calcinacci e detriti sulla strada. Nessuna persona è rimasta ferita.

Sempre a Camastra, poco più tardi, in Via Papa Giovanni Paolo II, un grosso albero è collassato a terra. Il tronco ha distrutto una Fiat Seicento parcheggiata lungo la strada. Anche in questo caso, per fortuna, non si registrano feriti.

Sui luoghi interessati dagli eventi sono giunti i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile di Camastra, che hanno provveduto a delimitare le aree interessate. Le operazioni di messa in sicurezza proseguiranno per l’intera giornata.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp