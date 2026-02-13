Momenti di caos al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove una trentenne disoccupata ha danneggiato alcune apparecchiature e aggredito il personale in servizio. Un operatore sanitario è rimasto lievemente ferito.

L’episodio è avvenuto, l’altra sera, mentre la donna si trovava in sala d’attesa in attesa di essere visitata. Secondo la ricostruzione, avrebbe iniziato a urlare contro medici e infermieri. All’improvviso si è messo ad inveire contro tutti. E oramai fuori di sé ha spaccato varie strumentazioni ed ha aggredito il personale sanitario.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile e gli agenti delle Volanti, che sono riusciti a bloccarla. La trentenne è stata denunciata per lesioni personali, interruzione di pubblico servizio, violenza a incaricati di pubblico servizio e danneggiamento.

