Incendio in contrada Pero, evacuata abitazione: 2 poliziotti in ospedale

Momenti di paura e due agenti della polizia intossicati, questo pomeriggio a causa di un incendio scoppiato in contrada Pero, territorio di Porto Empedocle. Alcune persone sono state evacuate per precauzione. Il rogo, le cui cause non sono ancora state accertate, è scoppiato poco dopo le 15.30: sul posto sono subito arrivati gli agenti della polizia, poi i vigili del fuoco. Per tenere lontane le fiamme che lambivano un residence, alcuni volontari hanno riempito secchi d’acqua da una piscina per gettarla sul fuoco. I pompieri hanno prima di tutto portato all’esterno le persone che si trovavano in casa poi hanno spento il rogo. In fiamme alcuni appezzamenti di terra. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri. Due poliziotti hanno dovuto ricorrere alle cure dell’ospedale, dove sono stati portati com ambulanza del 118, perché intossicati dal fumo. Contrada Pero non è nuova a questo tipo d’incendi che si ripetono con cadenza annuale.