Gli effetti del CBD sul metabolismo umano sono oggetto di numerose ricerche.

L’area di indagine più interessante è quella collegata all’azione del CBD sul sistema endocannabinoide umano. Si conoscono infatti due recettori cannabinoidi, scoperti negli anni ‘90, che collegati ad un’assunzione costante di CBD, determinerebbero effetti positivi sull’organismo, soprattutto nell’equilibrare alcuni

CBD e metabolismo: il cannabidiolo può aiutare a dimagrire?

processi biologici.

Oggetto di indagine è anche il ruolo del CBD sulla riduzione del tessuto adiposo e quindi per un suo eventuale impiego per contribuire al dimagrimento. Enecta, azienda italiana che produce e distribuisce prodotti derivati dalla canapa, propone diversi estratti ed oli di CBD, consigliando anche utilizzi e benefici. É molto importante conoscere la provenienza dei prodotti e la filiera produttiva, onde evitare di acquistare prodotti non conformi e che potrebbero essere nocivi. Le regole sono molto ferree in quest’ambito ed affidarsi a realtà sicure è fondamentale.

CBD e Nutrizione

Il sistema endocannabinoide è responsabile anche del bilancio energetico e del metabolismo, ma il rapporto che intercorre tra l’uso di CBD, stimolazione o riduzione dell’appetito è ancora tutto da decifrare.

Nel 2011 lo studio dello psichiatra Yan Le Strat dell’Università di Parigi, ha evidenziato che tra chi assume abitualmente CBD c’è una minore percentuale di obesi. Si tratta ovviamente di studi embrionali, ma è un primo dato da prendere in considerazione.

Si può dunque dimagrire con l’aiuto della CBD? É chiaro che il dimagrimento istantaneo non esiste e sicuramente va correlato ad una vita sana e ad una regolare attività fisica.

Nel 2016 però un’equipe coreana ha pubblicato uno studio che spiega come il cannabidiolo agisce sulle cellule grasse. Secondo quanto dichiarato, il CBD favorirebbe la capacità di bruciare calorie e aiuterebbe a scomporre i grassi. Questa scoperta apre la strada ad una valutazione concreta dell’utilizzo della CBD nel trattamento dell’obesità.

La ricerca sta ancora indagando su questi processi, che per essere confermati, dovrebbero essere spiegati in maniera completa per fornire eventuali piani di trattamento.