Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale agiscono prontamente per spegnere le fiamme al quinto piano; Evacuato l’edificio in Via Imera senza danni alle persone.

Incendio questa mattina in un’abitazione di Via Imera, Agrigento. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute tempestivamente, contenendo rapidamente le fiamme nella veranda dell’appartamento al quinto piano. In collaborazione con la Polizia della sezione Volanti, è stata evacuata precauzionalmente l’intera struttura. Nessun danno alle persone è stato registrato.

Veloce Intervento dei Vigili del Fuoco al Quinto Piano

Alle 11:00 circa, il rogo è stato domato, ma ha causato danni agli arredi presenti nella veranda e il fumo si è esteso in alcune stanze. L’incendio, presumibilmente di natura accidentale, è stato gestito in modo efficiente per evitare conseguenze più gravi. #Agrigento #Incendio #VigilidelFuoco