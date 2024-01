Per l’incontro di oggi che si giocherà alle 14.30 allo stadio Esseneto tra Akragas e Nuova Gioiese, valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato di serie D girone I ecco chi sono i convocati da mister Marco Coppa. Portieri: Sorrentino e Governali,.Difensori: Cipolla, Rechichi, Caramanno, Scozzari, Di Stefano e Mannina. Centrocampisti: Sanseverino, Garufo, Puglisi, Perez, Inzerillo e Sinatra. Attaccanti: Grillo, Liga, Casadidio, Olayoe, Di Stefano, Di Mauro e Marrale. La partita si giocherà a porte chiuse per una decisione da parte della Lega a seguito di lanci di petardi in campo, da parte di alcuni ultras akragantini, durante la scorsa partita contro il Licata. L’incontro sarà trasmesso in streaming a pagamento sul canale ufficiale all’ indirizzo www.akragastv.it