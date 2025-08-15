Doloso l’incendio che, ieri notte, ha devastato un furgone Ford Transit parcheggiato, in una via centrale dell’abitato di Palma di Montechiaro. L’allarme è scattato a notte fonda, quando le fiamme hanno avvolto il mezzo commerciale, di proprietà di un quarantottenne del luogo. Nella zona è stata rinvenuta una bottiglietta con ancora all’interno residui di liquido infiammabile. A segnalare l’evento al centralino del 112, sono stati alcuni residenti della zona. Sul posto, poco più tardi, sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Licata.

I pompieri hanno dovuto lavorare velocemente per circoscrivere l’incendio, anche se le fiamme avevano già distrutto parte del furgone. Sul fronte delle indagini, che vengono portate avanti con il massimo riserbo, dai carabinieri della Compagnia di Licata, è certa la matrice dolosa, anche del fatto del ritrovamento del contenitore, contenente benzina. La Procura di Agrigento, ha aperto un fascicolo d’inchiesta, a carico di ignoti, con l’ipotesi di danneggiamento a seguito d’incendio.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp