Ieri sera, nella suggestiva cornice di Casteltermini, il pubblico ha partecipato con calore a un nuovo appuntamento della rassegna letteraria Agosto d’Autore. Protagonista della serata è stato Beniamino Biondi (Agrigento, 1977), scrittore, poeta e critico, autore di numerosi volumi di narrativa e saggistica, con testi di riferimento nel campo della cinematografia giapponese e studi su mitologia popolare, folklore e culture tradizionali. Ordinario di discipline storiche presso la Facoltà di Mediazione Linguistica e Culturale di Agrigento, dirige le Fabbriche Chiaramontane, prestigiosa galleria d’arte e laboratorio sul contemporaneo.

A introdurre l’ospite è stato l’assessore alla Cultura Carmelo Sciarrabone, che ha sottolineato il profondo legame di stima e affetto che unisce Biondi alla comunità castelterminese. L’incontro è stato moderato da Michele Rondelli e Marco Vancardo, che hanno saputo condurre il dialogo con competenza, curiosità e la complicità di chi condivide la passione per la lettura e per la scoperta.

Biondi ha presentato il suo volume Nell’isola che non c’è – Guida ai borghi fantasma di Sicilia (ed. Il Palindromo), un viaggio in una Sicilia sconosciuta, attraverso i paesaggi segreti dell’entroterra, tra sentieri dispersi e borghi rurali abbandonati. Questi luoghi, spesso nati in epoca fascista o come frutto della Riforma Agraria, giacciono oggi come “esiliati di pietra”, ornati di architetture metafisiche e ritratti di una modernità incompiuta. L’autore ne scandaglia la memoria provincia per provincia, componendo un itinerario che unisce toponimi noti come Ficuzza e Schisina a siti poco conosciuti ma ugualmente affascinanti. Il percorso è arricchito da cartoline e fotografie d’epoca e attuali, che permettono al lettore di confrontare passato e presente, accompagnandolo nella scoperta di questa “isola che non c’è”.

La serata si è conclusa con un lungo firmacopie, segno di un grande interesse per un’opera che unisce ricerca storica, sensibilità narrativa e amore per i luoghi dimenticati della Sicilia. Ancora una volta, Agosto d’Autore ha confermato la sua capacità di proporre incontri capaci di lasciare un segno.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp