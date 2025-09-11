Nessun dubbio sulla natura dolosa di un incendio che ha carbonizzato l’autovettura di proprietà di un imprenditore di 67 anni di Sciacca. Il rogo è avvenuto in contrada “Bordea/Guardabasso”, nella zona periferica del popoloso centro dell’agrigentino. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’intera zona interessata. Al via le indagini dei carabinieri della locale Compagnia. La Procura di Sciacca ha aperto un’inchiesta ipotizzando il reato di danneggiamento a seguito di incendio. Al vaglio degli investigatori l’eventuale presenza di telecamere.

