Ignoti malviventi sono riusciti a intrufolarsi in un negozio a Menfi, riuscendo a rubare cosmetici, pelletteria e bigiotteria, per un valore di quasi 20mila euro. Il furto è stato messo a segno lo scorso weekend. La scoperta è stata fatta ad inizio settimana, nel momento della riapertura dell’attività commerciale. Al via le indagini dei carabinieri per cercare di dare un volto ai responsabili. Chi ha agito lo ha fatto in pieno centro e, apparentemente, senza lasciare tracce. Un aiuto potrebbe arrivare dall’eventuale presenza di telecamere nella zona.

