Irregolarità igienico-sanitarie e 200 chilogrammi di alimenti non tracciati, e in minima parte anche mal conservati. È quanto scoperto dai carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Palermo, in collaborazione con i militari della Compagnia di Agrigento, in un panificio di un piccolo comune della provincia agrigentina.

I militari dell’Arma hanno effettuato una ispezione nell’attività commerciale riscontrando criticità igienico – sanitarie nel locale laboratorio che hanno portato alla chiusura del forno almeno fino a quando non saranno ripristinate le condizioni idonee.

Contestata al panettiere anche la mancata applicazione del sistema Haccp, fondamentale per l’autocontrollo igienico dei prodotti. Al titolare, un sessantenne, è stata anche elevata una sanzione di 4.500 euro. Gli alimenti non tracciati sono stati sequestrati e distrutti.

