Incendio doloso devasta auto sequestrata di disoccupato

Non ci sarebbero dubbi sulla natura dolosa dell’incendio notturno che ha devastato la Lancia Y, da giorni sottoposta a sequestro amministrativo per assenza di copertura assicurativa, e lasciata posteggiata lungo via Russo, nel centro abitato di Ravanusa. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, intervenuti non appena hanno raccolta la segnalazione.

L’utilitaria è di proprietà di un cinquantasettenne nisseno, ma da tempo in uso ad un trentasettenne, disoccupato, di Canicattì, residente a Ravanusa. Dell’attività investigativa si stanno occupando i carabinieri della Stazione cittadina. I militari dell’Arma, avrebbero già sentito il trentasettenne. E’ stata informata la Procura di Agrigento, ed è stata aperta un’inchiesta per danneggiamento a seguito di incendio.

Nonostante sul posto non siano state rinvenute tracce di liquido infiammabile, bottiglie o inneschi, gli investigatori non avrebbero alcun dubbio sulla matrice dolosa del rogo.