Entrano in casa e rubano soldi e oro: ed Ã¨ stato un maxi colpo

Hanno utilizzato una chiave bulgara per entrare in un’abitazione nel centro di Canicattì, approfittando dell’assenza dei proprietari, che erano fuori per una breve vacanza. Ignoti malviventi sono riusciti a portare via ben 2.300 euro in contanti, monili in oro, pezzi di argenteria, orologi e suppellettili vari per oltre 10 mila euro. A fare la scoperta della “visita” dei ladri è stato al suo rientro il padrone di casa, un rappresentante di commercio, cinquantenne.

L’uomo ha formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, per furto alla stazione dei carabinieri di Canicattì. I militari dell’Arma hanno informato la Procura della Repubblica di Agrigento che ha, naturalmente, aperto un fascicolo d’inchiesta, e hanno avviato le indagini. Gli investigatori avrebbero già verificato l’eventuale presenza o meno di impianti di videosorveglianza pubblici o privati lungo la strada teatro del fatto, e nelle immediate vicinanze.