Brucia il bosco in territorio di Burgio. Il rogo, che inizialmente aveva attecchito le sterpaglie, alimentato dal venticello caldo si è esteso al cuore del boschetto. Impegnate via terra diverse squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e dei distaccamenti e il personale del Corpo Forestale. I soccorritori sono stati supportati dall’alto da due elicotteri e un canadair, che hanno effettuato diversi lanci d’acqua per fermare l’avanzata delle fiamme. L’incendio era ben visibile anche a chilometri di distanza.