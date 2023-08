La Fortitudo Agrigento: L’inizio della Sfida nella Serie A2 Girone Verde.

È con grande attesa e spirito di squadra che la Fortitudo Agrigento si prepara a varcare le porte della Serie A2 Girone Verde. Questo pomeriggio, ufficialmente, ha preso il via il raduno della squadra presso il suggestivo PalaMoncada, segnando l’inizio di una nuova avventura sportiva e l’apertura di un capitolo emozionante nella storia del basket agrigentino.

La passione dei tifosi si fa sentire fin dal primo allenamento, con molti sostenitori che si sono dati appuntamento per salutare i propri beniamini e dare loro l’incoraggiamento di cui avranno bisogno per affrontare le sfide a venire. La connessione tra giocatori e tifosi è fondamentale per creare quell’atmosfera di sostegno che spesso fa la differenza durante i momenti cruciali delle partite.

Il team è pronto ad accogliere due nuovi preziosi elementi: i giocatori americani Cohill Dwayne e Polakovich Jacob, che hanno ottenuto il visto e sono in viaggio verso l’Italia per unirsi al gruppo nei prossimi giorni. La loro esperienza internazionale e il loro talento si aggiungeranno alla ricca miscela di abilità e stili di gioco presenti nella squadra, portando ulteriori opzioni strategiche in campo.

La Fortitudo Agrigento non è nuova alle sfide importanti, essendo stata inserita immediatamente dopo le squadre di vertice nel girone. Mentre le previsioni possono indicare la lotta per la salvezza, i giocatori e lo staff tecnico sono pronti a dimostrare il loro impegno nel raggiungere risultati che possano superare le aspettative.

Ecco il roster completo della Fortitudo Agrigento: Ambrosin Lorenzo, Caiazza Emanuele, Chiarastella Albano, Meluzzi Davide, Morici Nicolas, Peterson Mait, Sperduto Alessandro e Traore Sadio Soumaila, insieme ai nuovi ingressi Cohill Dwayne e Polakovich Jacob. L’allenatore Damiano Pilot guiderà il team con la sua esperienza e conoscenza del gioco, mentre Marco Morganti ricoprirà il ruolo di nuovo assistente coach, contribuendo con la sua passione e competenza tecnica.

Con il raduno appena iniziato, il futuro della Fortitudo Agrigento si presenta pieno di possibilità e sfide da affrontare. Sarà interessante seguire il percorso della squadra nel corso della Serie A2 Girone Verde e vedere come si sviluppa questa nuova stagione ricca di emozioni e promesse sul campo da basket.