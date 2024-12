Un incendio ha devastato un’autovettura posteggiata all’interno del parcheggio riservato ai familiari dei detenuti nell’area esterna della Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. L’automobile andata a fuoco è una Volkswagen Tiguan. Nel giro di pochi minuti il rogo l’ha quasi del tutto divorata dalla parte anteriore.

E’ successo ieri mattina. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale. In poco tempo è stata completata l’opera di spegnimento. I pompieri e gli agenti della Penitenziaria, hanno cercato elementi utili a stabilire l’esatta natura dell’incendio.

Non sono state trovate tracce di liquido infiammabile, né bottigliette o altri contenitori generalmente utilizzati per appiccare gli incendi. Le cause sono in corso di accertamento.

