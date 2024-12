Capodanno ad Agrigento: le proposte ci sono, ma il budget è troppo stretto

Agrigento, città che nel 2025 sarà capitale italiana della cultura, si prepara a brindare al nuovo anno con un Capodanno in piazza che, seppur privo di eco televisivo, promette di essere memorabile. La sfida, però, è ardua. Le proposte per la serata, giunte al Comune di Agrigento tramite il bando pubblico, hanno visto la partecipazione dei principali produttori siciliani, ma i nomi che spiccano – da Dj-Ax a Blanco, passando per Amoroso e Gabbani – sono accompagnati da richieste economiche che si aggirano tra i 150.000 e i 600.000 euro.

Un budget che, al momento, sembra difficile da sostenere per una città che deve fare i conti con un bilancio ristretto e, soprattutto, con le polemiche scatenate dalle passate spese per concerti di grande portata come quelli di Il Volo o Achille Lauro.

Se infatti la possibilità di un collegamento televisivo con la Rai, che avrebbe dato visibilità a livello nazionale all’evento, è ormai sfumata – opzionato per il secondo anno consecutivo dalla Regione Calabria per il Capodanno a Crotone – Agrigento si trova ora a dover affrontare la sfida di un Capodanno senza il raggio di luce dei riflettori televisivi. Tuttavia, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Miccichè e dall’assessore alla cultura Costantino Ciulla, è determinata a dare alla città una serata all’altezza delle sue tradizioni, senza però oltrepassare i limiti del buon senso economico.

L’appuntamento con il 2025 segna un traguardo storico per la città, che con la sua elezione a capitale della cultura avrà un anno ricco di eventi e celebrazioni. Eppure, per un evento di tale portata, il Capodanno in piazza dovrà essere pensato in modo che possa accogliere un pubblico entusiasta, ma nel pieno rispetto delle necessità finanziarie del Comune. A oggi, tra i nomi discussi per la serata c’è anche Elodie, ma Agrigento è in ritardo rispetto ad altre piazze siciliane, che già hanno annunciato i propri artisti.

Quello che è certo è che il 2025 sarà un anno di grande fermento per la città, e se il Capodanno non avrà il riflesso televisivo sperato, l’amministrazione è consapevole dell’importanza di partire con il piede giusto, in vista di un anno che vedrà Agrigento sotto i riflettori. Non solo una festa, ma anche una preparazione simbolica per quello che sarà un anno storico per il capoluogo dell’Agrigentino. La speranza è che il 2024 si concluda con una serata di successo, che dia il giusto inizio al lungo percorso che attende la città come capitale della cultura.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp