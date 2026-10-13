Copione diverso ma ancora una truffa, l’ennesima messa a segno, del finto carabiniere in provincia di Agrigento. Questa volta a cadere nella trappola è stato un pensionato di 71 anni di Racalmuto. L’anziano è stato contattato da un finto maresciallo che gli ha spiegato che avrebbe dovuto effettuare alcuni controlli su presunte irregolarità sul suo conto corrente alle Poste.

Il racalmutese, fidandosi delle indicazioni del truffatore, si è recato prima all’ufficio postale del paese e, poco dopo, si è spostato nella vicina Grotte. In poco tempo ha eseguito due bonifici, a due beneficiari diversi, per un totale di 4.100 euro. Soltanto dopo ha capito di essere stato raggirato e ha sporto denuncia ai carabinieri della Stazione di Racalmuto. I militari, quelli veri, hanno avviato le indagini per risalire agli autori della truffa.

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