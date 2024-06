Una pensionata sessantaseienne è stata trovata morta all’interno della sua abitazione. Nessun dubbio: è spirata per cause naturali. Ad accorrere in via Risorgimento, a Raffadali, sono stati i carabinieri della Stazione cittadina. Militari dell’Arma che lo hanno fatto dopo aver raccolto una segnalazione.

E nell’appartamento è stato ritrovato il cadavere della donna, originaria della Romania. Sul posto anche il medico legale che, durante l’ispezione cadaverica, ha accertato la mancanza di segni di violenza sul corpo. La salma, su disposizione del sostituto procuratore di turno di Agrigento, è stata già consegnata ai familiari.